Что изменится в системе выплат для ВПЛ

С 1 марта запланировано автоматическое переназначение выплат для внутренне перемещенных лиц на 6 месяцев, при этом сумма государственной помощи останется неизменной. Но людям, которые не получают выплат на проживание, власть предлагает специальную субсидию на аренду жилья в размере около 7 100 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Читайте также Будет ли правительство сокращать помощь для украинцев из-за рисков остановки помощи от США

Сейчас стандартная сумма помощи для ВПЛ составляет 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью. Для того, чтобы получать ее и в дальнейшем не нужно дополнительных обращений.

Кто может воспользоваться субсидией на аренду жилья

Чтобы получить помощь в размере 7 100 гривен необходимо учесть следующие пункты. ВПЛ имеют право на такую выплату в случае:

выезда из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины,

жилье уничтожено или непригодно для проживания,

лицо желает арендовать индивидуальное жилье, но не имеет достаточно средств для этого,

лицо арендует жилье и тратят на него существенную часть своих доходов

Стоит отметить! В категорию получателей выплат входят те семьи, чьи среднемесячные доходы на одного человека не превышают 9 444 гривен.