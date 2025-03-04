Как правительство оптимизирует расходы
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство значительно сократило количество чиновников за время полномасштабной войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30% – больше чем на 30 тысяч. Это важный элемент экономии бюджета за 3 года войны. Мы продолжаем работу, чтобы через цифровизацию ускорить предоставление услуг, но также цифровизция дает возможность оптимизировать количественный состав бюрократов и чиновников.
Шмыгаль говорит, что правительство продолжает постоянно оптимизировать все процессы и искать пути экономии.
Будут ли урезать программы поддержки украинцев в 2025 году
Шмыгаль отметил, что 2025 год для Украины является финансово обеспеченным. В частности, правительство не планирует прекращать бюджетные программы поддержки украинских производителей и бизнеса.
В части развития государственных программ для поддержки людей мы смотрим через увеличение средств на эти цели для поддержки украинцев,
– говорит премьер.
Премьер также отметил, что важно продолжать оказывать поддержку ВПО и обеспечивать пенсионеров.
Мы понимаем, что нужно поддерживать пенсионеров. Индексация пенсий осуществлена с 1 марта, и все пенсионеры с 1 марта получают проиндексированную на уровень инфляции пенсию,
– подчеркнул Шмыгаль.
Как говорит Шмыгаль, 1,3 триллиона гривен – это помощь от партнеров, которая в этом году должна быть использована для покрытия социальных потребностей.
Обратите внимание! В этом году сумма заложенная на Силы безопасности и обороны составляет 2,2 триллиона гривен. Премьер отметил направление средств, собираемых с украинцев: "все налоги мы отдаем на Вооруженные Силы".