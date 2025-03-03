Пенсійні виплати для держслужбовців

Наразі пенсія держслужбовців має становити близько 60% від їхньої заробітної плати. При цьому у її розрахунок враховані всі види оплати праці, з якої сплачено ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передає 24 Канал із посиланням на Закон України "Про державну службу".

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Варто зауважити! Якщо особа на момент призначення пенсії не є держслужбовцем, то пенсія нараховується відповідно до заробітної плати відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено ЄСВ.

Коли держслужбовці можуть виходити на пенсію

Право на вихід на пенсію мають особи, котрі станом на травень 2016 рік:

мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону 3723 та актами Кабінету Міністрів України. Та станом травень 2016 займала посаду державного службовця;

на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону 3723 та актами Кабінету Міністрів України. Та станом травень 2016 займала посаду державного службовця; особа має не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених законом та актами Кабміну.

На пенсійні виплати можуть претендувати чоловіки віком не менше 62 років та жінки, пенсійний вік яких прописаний у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".