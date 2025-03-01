Хто може отримати 10 окладів при виході на пенсію

Однак також людина повинна мати відповідний стаж, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Читайте також Як отримувати соціальну пенсію і якою вона буде

Так допомога передбачається колишнім працівникам таких закладів:

шкіл-клінік;

дитячих будинків;

загальноосвітніх шкіл;

художніх та музичних шкіл;

позашкільних навчальних закладів;

військових загальноосвітніх установ;

контрольно-аналітичних лабораторій;

дошкільних навчальних закладів всіх типів;

дитячих виховних та виховно-трудових колоній;

бібліотек (для бібліотекарів та завідувачів);

вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації тощо.

Зверніть увагу! Розмір допомоги визначається на основі місячної пенсії, розрахованої відповідно до статей 27 та 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" на момент її призначення.

Як отримати 10 окладів при виході на пенсію

Для отримання цієї виплати слід надати такі документи:

трудову книжку;

довідку з місця роботи;

підтвердження про наявність відповідного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок).

Важливо! Така виплата надається громадянам, які раніше не отримували пенсію.