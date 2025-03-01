Кто может получить 10 окладов при выходе на пенсию
Однако также человек должен иметь соответствующий стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.
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Так помощь предусматривается бывшим работникам таких заведений:
- школ-клиник;
- детских домов;
- общеобразовательных школ;
- художественных и музыкальных школ;
- внешкольных учебных заведений;
- военных общеобразовательных учреждений;
- контрольно-аналитических лабораторий;
- дошкольных учебных заведений всех типов;
- детских воспитательных и воспитательно-трудовых колоний;
- библиотек (для библиотекарей и заведующих);
- высших учебных заведений I-II уровней аккредитации и т.д.
Обратите внимание! Размер пособия определяется на основе месячной пенсии, рассчитанной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на момент ее назначения.
Как получить 10 окладов при выходе на пенсию
Для получения этой выплаты следует предоставить следующие документы:
- трудовую книжку;
- справку с места работы;
- подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).
Важно! Такая выплата предоставляется гражданам, ранее не получавших пенсию.