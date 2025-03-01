Кто может получить 10 окладов при выходе на пенсию

Однако также человек должен иметь соответствующий стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

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Так помощь предусматривается бывшим работникам таких заведений:

школ-клиник;

детских домов;

общеобразовательных школ;

художественных и музыкальных школ;

внешкольных учебных заведений;

военных общеобразовательных учреждений;

контрольно-аналитических лабораторий;

дошкольных учебных заведений всех типов;

детских воспитательных и воспитательно-трудовых колоний;

библиотек (для библиотекарей и заведующих);

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации и т.д.

Обратите внимание! Размер пособия определяется на основе месячной пенсии, рассчитанной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" на момент ее назначения.

Как получить 10 окладов при выходе на пенсию

Для получения этой выплаты следует предоставить следующие документы:

трудовую книжку;

справку с места работы;

подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Важно! Такая выплата предоставляется гражданам, ранее не получавших пенсию.