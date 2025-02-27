Как рассчитывается социальная пенсия

В 2025 году требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту выросли, передает 24 Канал со ссылкой на издание NV.

Читайте также Евросоюз создан, чтобы "обмануть США": Трамп снова угрожает ЕС

Это значит, что для получения пенсии по возрасту нужно иметь больше лет официальной работы и уплаты страховых взносов, чем в прошлые годы.

Если человек не набрал необходимый стаж, она может обратиться в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии. Размер такой пенсии будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.

Показатели для расчета:

Прожиточный минимум для лиц, потерявшие трудоспособность– 2 361 гривна.

Средний совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Максимальный размер социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен.

Заметьте! Социальная пенсия для тех, кто не имеет трудового стажа, будет просматриваться каждые шесть месяцев. При пересчете будут учитываться изменения в имущественном состоянии получателя и среднемесячном доходе семьи.

Какие документы нужны для оформления социальной пенсии

Заявление о назначении пенсии.

Паспорт и идентификационный код (документ из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков).

Справка из Пенсионного фонда Украины о страховом стаже.

Декларация о доходах и имущественном положении, которая должна быть заполнена на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев.

Копия решения о назначении опекуна (только для лиц, которые признаны недееспособными).

Важно! Документы должны быть оригиналами или сопровождаться заверенными копиями. Если лицо не может самостоятельно подать документы, это может сделать официальный представитель или попечитель (при наличии соответствующих документов).