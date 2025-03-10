Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что сначала разрешение в Дії будет работать в формате бета-тестирования, передает 24 Канал.

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Теперь можно получить разрешение на оружие онлайн

Министр вспомнил, что в 2022 году во время опроса украинцы выразили интерес к владению оружием. Тогда в 2023 году МВД создали электронный реестр оружия. Именно на его основе запустили разрешение в Дії.

До цифровизации разрешение было бумажной книжечкой, в которую ручкой вносили записи. А сейчас вы можете мгновенно сгенерировать разрешение в Дії и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа,

– рассказал чиновник.

Если срок действия документа будет заканчиваться – человек получит push-уведомление и сможет продлить разрешение онлайн через сайт МВД.

Федоров уточнил, что документ в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного оборота оружия.