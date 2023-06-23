Также благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия процедура получения разрешений будет упрощена. Кроме этого, Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов.

Смотрите также Мы полностью готовы, мяч на стороне Ради, – МВД о легализации огнестрельного оружия

В Украине заработал Единый реестр оружия

Так, украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

Важно! Для более подробных деталей обращайтесь по телефону: Контакт-центр ЕРЗ – 044-33-44-03 или чат-бот Единого реестра оружия в телеграме.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что все оружие, которое есть на руках у граждан, будет в Едином реестре оружия.

Мы снимем все бюрократические процедуры, с которыми сталкивались граждане. Теперь каждый может открыть свой личный кабинет в Едином реестре оружия и работать в режиме онлайн с субъектами хозяйствования и с разрешительной системой,

– рассказал глава МВД Украины.

К тому же в режиме онлайн можно будет получать соответствующие разрешительные документы, в том числе и справку о несудимости. Граждане будут четче понимать свои права и обязанности в пользовании оружием, а государству это позволит контролировать находящееся на руках оружие.

Кстати, только в течение первых трех часов запуска реестра в Едином окне для граждан авторизовалось более 3,5 тысяч владельцев оружия и заинтересованных лиц. Люди активно интересуются: в среднем по 500 пользователей одновременно посещают страницу Единого окна.

Что известно о Едином реестре оружия / фото МВД Украины

Совет поддержал законопроект о гражданском огнестрельном оружии

Напомним, что в 2022 году Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о гражданском огнестрельном оружии. Министр обороны Алексей Резников призывал парламентариев разрешить использовать оружие для самозащиты гражданских людей. Он отмечал, что только так можно обезопасить людей.

Отметим, что законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" был внесен в Верховную Раду еще в июне 2021 года. Однако до конца года парламент так и не успел его рассмотреть.