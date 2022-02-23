Законопроект №5708 был одобрен на заседании парламента 22 февраля. Его поддержали 274 народных депутата, информирует 24 канал.

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Как проголосовала Рада по фракциям

"Слуга народа" – 203;

"Европейская солидарность" – 17;

"Батькивщина" – 12;

"За будущее" – 16;

"Голос" – 6;

ОПЗЖ – 0.

В 2021 году документ не успели рассмотреть

Законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" был внесен в Верховную Раду еще в июне. Однако до конца 2021 года парламент так и не успел его рассмотреть. Поэтому нардепы планировали принять закон до конца работы текущей сессии, то есть до 28 января 2022 года.

Министр обороны Алексей Резников недавно призвал парламентариев разрешить использовать оружие для самозащиты гражданских людей. Он подчеркнул, что только так можно обезопасить людей.

Что предусматривает законопроект №5708

определение условий и порядка получения физическими и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;

классификацию гражданского огнестрельного оружия;

создание порядка выдачи медицинской справки об отсутствии противопоказаний, не позволяющих владеть оружием;

создание Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия и определение полномочий его субъектов;

определение прав и обязанностей владельцев оружия;

установление порядка получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы, а также страхование;

разрешение использовать оружие для самозащиты;

понятие зон свободных от оружия;

урегулирование вывоза и ввоза оружия из Украины и в нее.

Голосование за законопроект в Раде: смотрите видео