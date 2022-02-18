Министр обороны, который фактически возглавляет силовой блок страны, однозначно высказался, что люди должны иметь оружие для самозащиты. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Обратите внимание Измены нет, – Галушкин об оружии для Сил теробороны

Учайкин: Шанс показать, что нардепы заботятся о гражданах

По его словам, самозащита предусмотрена только в одном из законов, которые сейчас есть в Верховной Раде – альтернативном № 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Это именно тот законопроект, который поддерживает все сообщество.

Время более чем благоприятное (для принятия законопроекта – 24 канал),

– отметил Учайкин.

Он подчеркнул, что у народных избранников будет шанс продемонстрировать, что они заботятся о гражданах Украины, которые должны иметь оружие для самозащиты.

Оружие для самозащиты может быть решающим

Учайкин объяснил, что если начнется полномасштабное вторжение, то оружие самозащиты для граждан может быть решающим.

Мы заботимся о самозащите наших граждан и не боимся их. Поскольку они – уже в таких условиях, которые приобщаются к территориальной обороне и фактически готовы положить свою жизнь на защиту страны. Поэтому мы должны позволить им оружие самозащиты. Георгий Учайкин Глава Украинской ассоциации владельцев оружия

Учайкин заметил, что слово "легализация" является немного неуместным. Речь идет о том, что оборот оружия в Украине должен приобрести законодательный статус.

"Это закон, который урегулирует все процессы и, самое главное, процедуру обучения будущего владельца оружия. Это фундамент того, что называется общественная безопасность", – добавил он.

Законопроект "О праве на гражданское оружие": главное