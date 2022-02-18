Об этом он рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Галушкин отметил, что оружие заложат на всех резервистов сил территориальной обороны.

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Здесь точно измены нет, ведь резервистов ТрО обеспечивают оружием. Оружие есть на всех,

– заявил Галушкин.

При необходимости – оружие будет

Он подчеркнул, что добровольческим формированиям территориальных общин разрешено применять личное охотничье оружие. Однако, согласно внесенным изменениям в закон, их можно будет обеспечивать не только табельным штатным оружием, но и другими видами вооружения.

Если нужно – мы вооружим добровольческие формирования. Не танками и самолетами, но другими видами оружия для уничтожения врага,

– подчеркнул Галушкин.

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