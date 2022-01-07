Кроме того, приоритетно в подразделения территориальной обороны будут привлекать людей, которые служили в других военных формированиях и правоохранительных органах. Детали раскрыла пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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В то же время в добровольческие отряды будут принимать не только тех, кто служил в войске. Желающим придется принести Присягу добровольца территориальной обороны.

Кроме этого, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны,

– говорится в сообщении.

Резников о создании штабов теробороны

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал руководителей органов местного самоуправления воздержаться от действий и высказываний, которые политизируют дело организации территориальной обороны.

По словам политика, органы местного самоуправления должны действовать в пределах своей компетенции. Министр напомнил, что есть четкая вертикаль сил территориальной обороны.

Резников подчеркнул: руководители общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций.

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Сообщение ГУР Минобороны:

Подразделения территориальной обороны в Украине: из кого будут формировать и кому откажут

Основу добровольческих формирований территориальных общин составят граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, до добровольческих отрядов будут не только тех, кто служил в армии. Об этом говорится в статье 9 Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

Граждан Украины, которые не проходили службу в ВС Украины, воинских формированиях и правоохранительных органах, среди других будут добровольческих формирований территориальных общин. Они зачисляются в состав после принесения Присяги добровольца территориальной обороны.

Кроме этого, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.