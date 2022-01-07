Окрім того, пріоритетно у підрозділи територіальної оборони долучатимуть людей, які служили в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Деталі розкрила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Водночас до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Охочим доведеться скласти Присягу добровольця територіальної оборони.

Орім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони,

– мовиться у повідомленні.

Резніков про створення штабів тероборони

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав керівників органів місцевого самоврядування утриматися від дій та висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони.

За словами політика, органи місцевого самоврядування мають діяти у межах своєї компетенції. Міністр нагадав, що є чітка вертикаль сил територіальної оборони.

Резніков наголосив: очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій.

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Допис ГУР Міноборони:

Підрозділи територіальної оборони в Україні: з кого формуватимуть та кому відмовлять

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Про це йдеться у статті 9 Закону України "Про основи національного спротиву".

Громадян України, які не проходили службу у ЗС України, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони.

Крім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.