Міністр оборони України Резніков звернувся до керівників органів місцевого самоврядування. Він закликав їх утриматися від дій та висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони.

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Резніков наголосив, що тут мовиться про найголовніше: захист нашої країни. У цьому питанні не може бути піару чи пересмикувань.

Кожен має працювати у межах своїх повноважень.

Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій,

– заявив Резніков.

У Міноборони наголосили, що кожен має розуміти, де починається та завершується його компетенція. У питанні оборони не може бути жодної двозначності.

"Створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компонента всеохопної оборони у складі Збройних сил України – це виключна компетенція військових", – додав міністр оборони.

Тим часом представники місцевого самоврядування мають зробити свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мовиться про приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці тощо.

У Києві розгортають систему територіальної оборони

У понеділок, 27 грудня, Віталій Кличко, його заступники та правоохоронці взяли участь у нараді. Її темою була підготовка Києва до ймовірної повномасштабної атаки з боку Росії.

Кличок розповів, що розглядали різні варіанти розвитку подій.

Зокрема, мовилося, що у випадку надзвичайної ситуації об'єкти стратегічного значення мають взяти під охорону поліцейські, військові, а також підрозділи територіальної оборони.

Заступник Кличка Андрій Крищенко анонсував створення у Києві штабу територіальної оборони.

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