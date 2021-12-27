За словами очільника міста, під час наради посадовці обговорювали дії служб Києва за різних варіантів розвитку ситуації. Крім того, чиновники, правоохоронці й військові розмовляли про координацію всіх структур та підрозділів у випадку повномасштабних бойових дій.

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Кличко наголосив, що всі заяви та погрози з боку Росії спонукають владу готуватися до різних можливих сценаріїв.

Київ створює штаб територіальної оборони



У КМДА провели нараду щодо підготовки Києва до оборони / Фото пресслужби Віталія Кличка

За словами мера, рішучі кроки до підготовки оборони міста влада має робити через скупчення військ окупантів на кордоні держави. Зокрема, у Києві готуються й до найгіршого варіанту розвитку ситуації.



У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів. Від безпеки у Києві багато в чому залежить і стабільність ситуації в Україні,

– підкреслив Кличко.

Очільник міста наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Таких у Києві – понад 500.

У випадку надзвичайної ситуації об'єкти стратегічного значення мають взяти під охорону поліцейські, військові, а також підрозділи територіальної оборони.



У Києві розгортають систему територіальної оборони / Фото пресслужби Віталія Кличка

Заступник Кличка Андрій Крищенко каже, що у Києві створюють штаб територіальної оборони, а загалом система почне працювати найближчим часом.

У січні 2022 у Києві пройдуть командно-штабні навчання територіальної оборони. До того ж, наразі триває набір резервістів у бригади тероборони.