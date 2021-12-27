По словам главы города, во время совещания чиновники обсуждали действия служб Киева при различных вариантах развития ситуации. Кроме того, чиновники, правоохранители и военные разговаривали о координации всех структур и подразделений в случае полномасштабных боевых действий.

Смотрите также В оккупированный Крым завезли более 600 тысяч россиян, – Данилов

Кличко подчеркнул, что все заявления и угрозы со стороны России побуждают власти готовиться к различным возможным сценариям.

Киев создает штаб территориальной обороны



В КГГА провели совещание по подготовке Киева к обороне / Фото пресс-службы Виталия Кличко

По словам мэра, решительные шаги к подготовке обороны города власть должна делать из-за скопления войск оккупантов на границе государства. В частности, в Киеве готовятся и к худшему варианту развития ситуации.

У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений. От безопасности в Киеве во многом зависит и стабильность ситуации в Украине,

– подчеркнул Кличко.

Глава города отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры. Таких в Киеве – более 500.

В случае чрезвычайной ситуации объекты стратегического значения должны взять под охрану полицейские, военные, а также подразделения территориальной обороны.



В Киеве разворачивают систему территориальной обороны / Фото пресс-службы Виталия Кличко

Заместитель Кличко Андрей Крищенко говорит, что в Киеве создают штаб территориальной обороны, а в целом система начнет работать в ближайшее время.

В январе 2022 в Киеве пройдут командно-штабные учения территориальной обороны. К тому же, сейчас идет набор резервистов в бригады теробороны.