По словам главы города, во время совещания чиновники обсуждали действия служб Киева при различных вариантах развития ситуации. Кроме того, чиновники, правоохранители и военные разговаривали о координации всех структур и подразделений в случае полномасштабных боевых действий.
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Кличко подчеркнул, что все заявления и угрозы со стороны России побуждают власти готовиться к различным возможным сценариям.
Киев создает штаб территориальной обороны
В КГГА провели совещание по подготовке Киева к обороне / Фото пресс-службы Виталия Кличко
По словам мэра, решительные шаги к подготовке обороны города власть должна делать из-за скопления войск оккупантов на границе государства. В частности, в Киеве готовятся и к худшему варианту развития ситуации.
У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений. От безопасности в Киеве во многом зависит и стабильность ситуации в Украине,
– подчеркнул Кличко.
- Глава города отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры. Таких в Киеве – более 500.
- В случае чрезвычайной ситуации объекты стратегического значения должны взять под охрану полицейские, военные, а также подразделения территориальной обороны.
В Киеве разворачивают систему территориальной обороны / Фото пресс-службы Виталия Кличко
Заместитель Кличко Андрей Крищенко говорит, что в Киеве создают штаб территориальной обороны, а в целом система начнет работать в ближайшее время.
В январе 2022 в Киеве пройдут командно-штабные учения территориальной обороны. К тому же, сейчас идет набор резервистов в бригады теробороны.