Метою такого плацдарму і дій Росії є отримання впливу у цьому регіоні. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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Там повністю зараз йде переозброєння і постійно тривають навчання. За даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян Росії, щоб заселили територію Криму,

– сказав Данілов.

Водночас за словами правоохоронців, дослідити демографічний склад тимчасово окупованого півострова складно. Прокуратура АР Крим разом з експертами розробляють методики, щоб порахувати скільки росіян переселили і скільки людей виїхали з окупованого півострова.

Як зазначає очільник кримської прокуратури Ігор Поночовний, це процес нешвидкий. Робоча група досліджує міжнародний досвід і шукає методики, можливо, схожі з конфліктом у Югославії.

Ситуація в Криму: останні новини

Найактивніше росіянами заселяють Севастополь. Дані Росстату свідчать, що місто є лідером з приросту населення серед регіонів Росії за підсумками 2018 – 2020 років. За останні 3 роки кількість населення Севастополя зросла на 16,8%.

За словами місцевої пенсіонерки Ольги Сівкової, вона незадоволена такою ситуацією в Севастополі. Вона стверджує, що для приїжджих росіян більше допомоги, ніж для місцевих.

Водночас у Росії виступали з черговою цинічною заявою щодо окупації Криму. У Москві стверджували, що врятували півострів від "навали українських ультранаціоналістів".

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