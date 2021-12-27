Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю. За словами урядовця держави-агресорки, саме "ультранаціоналісти руйнували Україну", мовляв, Росія – ні при чому.

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Шойгу висловив чергову абсурдну версію

Ми досі бачимо наслідки спроб цих "нелюдів" разом із українськими військами навести свої порядки у Донецькій та Луганській областях,

– сказав Шойгу.

Російський міністр переконує, що починаючи з 2000-х, "українці сами били свої горщики". Звісно, не обійшлось і без похвали Путіна. Шойгу вважає, що саме російський президент у 2014 році "зберіг мир у Криму".

Урядовець каже, що, начеюто, на півострів могли прибути "неофашисти, ультранаціоналісти та найманці з західних країн".

У Москві кажуть, що питання Криму – закрите

У Москві вже неодноразово заявляли, що питання Криму – закрите назавжди. Для Росії достатньо проведення так званого"референдуму" у березні 2014 року.

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Попередня безглузда заява Шойгу:

Нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу видав ще одну заяву.

Він переконує, що на Донбасі українських військових готують американські спецпризначенці.

Ба більше, заявив Шойгу, на Донбасі готують "провокації із застосуванням хімічної зброї".

У Держдепі, звісно, таку інформацію назвали неправдивою.

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