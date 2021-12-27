Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю. За словами урядовця держави-агресорки, саме "ультранаціоналісти руйнували Україну", мовляв, Росія – ні при чому.
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Шойгу висловив чергову абсурдну версію
Ми досі бачимо наслідки спроб цих "нелюдів" разом із українськими військами навести свої порядки у Донецькій та Луганській областях,
– сказав Шойгу.
Російський міністр переконує, що починаючи з 2000-х, "українці сами били свої горщики". Звісно, не обійшлось і без похвали Путіна. Шойгу вважає, що саме російський президент у 2014 році "зберіг мир у Криму".
Урядовець каже, що, начеюто, на півострів могли прибути "неофашисти, ультранаціоналісти та найманці з західних країн".
У Москві кажуть, що питання Криму – закрите
У Москві вже неодноразово заявляли, що питання Криму – закрите назавжди. Для Росії достатньо проведення так званого"референдуму" у березні 2014 року.
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Попередня безглузда заява Шойгу:
- Нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу видав ще одну заяву.
- Він переконує, що на Донбасі українських військових готують американські спецпризначенці.
- Ба більше, заявив Шойгу, на Донбасі готують "провокації із застосуванням хімічної зброї".
- У Держдепі, звісно, таку інформацію назвали неправдивою.
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