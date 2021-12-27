Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью. По словам чиновника государства-агрессора, именно "ультранационалисты разрушали Украину", мол, Россия – ни при чем.
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Шойгу высказал очередную абсурдную версию
Мы до сих пор видим последствия попыток этих "нелюдей" вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях,
– сказал Шойгу.
Российский министр убеждает, что начиная с 2000-х, "украинцы сами били свои горшки". Конечно, не обошлось и без похвалы Путина. Шойгу считает, что именно российский президент в 2014 году "сохранил мир в Крыму".
Чиновник говорит, что, как говорится, на полуостров могли прибыть "неофашисты, ультранационалисты и наемники из западных стран".
В Москве говорят, что вопрос Крыма – закрыт
В Москве уже неоднократно заявляли, что вопрос Крыма – закрыт навсегда. Для России достаточно проведения так называемого "референдума" в марте 2014 года.
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Предыдущее бессмысленное заявление Шойгу:
- Недавно российский министр обороны Сергей Шойгу выдал еще одно заявление.
- Он убеждает, что на Донбассе украинских военных готовят американские спецназовцы.
- Более того, заявил Шойгу, на Донбассе готовят "провокации с применением химического оружия".
- В Госдепе, конечно, такую информацию назвали ложной.
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