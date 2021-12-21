По словам Сергея Шойгу, на Донбассе якобы находятся более 120 американских спецназовцев. Такое утверждение министр обороны России заявил на совещании с главой Кремля Владимиром Путиным, которое транслировали российские пропагандистские СМИ.

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Шойгу заявил о неизвестных химикатах на Донбассе

Во время выступления Сергей Шойгу повторил уже традиционную для пропаганды мантру об "обстрелах украинскими военными мирных кварталов на Донбассе". Однако, кроме того, министр обороны России обвинил Украину в "подготовке к провокациям".

Конечно, Шойгу убежден, что к подготовке "провокаций" якобы причастны американские частные военные компании. По его словам, они якобы укрепляют позиции в жилых домах и на социально важных объектах.

Они (американские ЧВК – 24 канал) оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям,

– заявил Шойгу.

Сергей Шойгу заявил, что якобы привезли на Донбасс "резервуары с неопределенными химическими компонентами" и "планируют использовать их для провокаций". Однако, кто привез – российский министр решил не уточнять.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину: последние новости

Еще в октябре 2021 года американские СМИ писали о наращивании Россией войск возле границы с Украиной и угрозах полномасштабного вторжения. Эту информацию подтвердил и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, нападение России возможно уже в начале 2022 года.

Из-за этой угрозы международные организации призывают Россию к отводу войск. В частности, Европарламент пригрозил отключением России от международной банковской системы SWIFT.

Однако министр обороны Алексей Резников заявил, что "Украина нуждается не в обеспокоенности Запада, а в наступательном вооружении".

НАТО в ответ на действия России решило перебросить часть войск в Болгарию и Румынию.

По данным британской разведки, Россия может напасть уже 25 декабря.

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