Те спрашивали об угрозе нападения России. А также и о том, что нужно Украине – учитывая недавно выдвинутые Кремлем требования к США и НАТО, и продолжающееся накопление российских войск вблизи украинских границ .

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"Защищаться мы будем сами, но помогите же нам"

О войне с Россией

Глава Минобороны Алексей Резников рассказал датским журналистам, что угрозу России в Украине расценивают как реальную. Что совпадает с оценками США, Великобритании и стран ЕС.

Однако, как напомнил министр, Россия напала на Украину еще в 2014. То есть, "война уже идет".

Мы ее по-разному называем – гибридная, прикрытая и так далее. Но первый и второй армейский корпус, которые находятся в Донецкой и Луганской области в ОРДЛО, являются частью российских вооруженных сил,

– сказал Резников.

О текущей угрозе эскалации

Резников подчеркнул, что Украина ожидает от Запада большей помощи , чем раньше.

"Цивилизованный мир семь с половиной лет очень часто выражал обеспокоенность и беспокойство. В 30-х годах такое уже было, когда Лига Наций выражала обеспокоенность по поводу агрессивных действий Гитлера. Мы все знаем, какой трагедией для мира это завершилось", – отметил министр, говоря о Второй мировой войне.

Поэтому очередная обеспокоенность не работает касаемо Кремля. Кремль открыто объявил ультиматум странам НАТО,

– подчеркнул он.

Алексей Резников полностью убежден, что "реальная помощь вооружением, технологиями для Украины остановит агрессора, и он не пойдет в наступление". Причем вооружение нужно не только защитное – но и наступательное.

О помощи Запада

А вдобавок к оружию нужны "экономические санкции, политические, финансовые санкции".

Защищаться мы будем сами, но помогите же нам. Нам нужна радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет,

– подытожил глава Минобороны.

К слову: в этот же день источники CNN сообщили, что США могут предоставить Украине новое вооружение для защиты от России. Учитывая и системы противовоздушной обороны.

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