Датчане и украинцы подписали меморандум о морском сотрудничестве. Он предполагает строительство многоцелевых судов, причем именно на территории Украины.

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Руководство минобороны Дании посетило Украину

С рабочим визитом в Украину 18 декабря прибыла делегация оборонного ведомства Дании. В этот же день министр обороны Дании Трине Брамсен:

  • Заверила украинского коллегу Алексея Резникова, что ее страна привержена планам Киева присоединиться к НАТО и Евросоюзу.
  • Пообещала помочь реформировать украинскую армию в сторону стандартов НАТО для повышения обороноспособности нашей страны.
  • Подтвердила поддержку Копенгагеном Украины в защите суверенитета и восстановлении территориальной целостности.

Также министры очертили приоритеты оборонного сотрудничества в сферах киберзащиты, военных учений, профессиональной подготовки войск и прочем.

Дания
Алексей Резников и Трине Брамсен / Фото Минобороны

Дания поможет в усилении морского потенциала Украины

В этот же день, 18 декабря, стороны (минобороны Дании и Мининфраструктуры Украины) подписали меморандум о сотрудничестве для развития и усиления морского потенциала Украины. Что важно:

  • Дания и Украина намерены совместно строить многоцелевые суда.
  • При этом спроектируют суда датские компании, а производство будет на территории Украины.
  • К тому же, более 50% заказов выполнят именно украинские предприятия.

Первое судно MPV80 планируют завершить к 2024 году.

По этому поводу уместно будет напомнить, что:

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