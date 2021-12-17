Как отмечает командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, Украина готовится получить пятый. Имеющиеся катера получили названия украинских городов: "Фастов", "Сумы", "Славянск" и "Старобельск".

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Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия. Некоторые боеприпасы уже получили, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров",
– рассказал Неижпапа.

Он уверяет, что вооружение, которое уже установили на катерах "Славянск" и "Старобельск", временное.

Экипажи катеров прошли подготовку в США

Уже три экипажа патрульных катеров готовились к работе в Балтиморе.

Будущий отдельный дивизион патрульных катеров базируется в порту Южный. Его предназначением будет обеспечить безопасность мореплавания в ближней морской зоне.

Также дивизион будет охранять и оборонять порты в Черном море, острова Змеиный, защищать коммуникации и торговые пути.

Пятый катер класса Island Украина готовится получить от США уже в ближайшее время. Ему дали имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.

Военная помощь США для Украины

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