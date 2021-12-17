Как отмечает командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, Украина готовится получить пятый. Имеющиеся катера получили названия украинских городов: "Фастов", "Сумы", "Славянск" и "Старобельск".

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Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия. Некоторые боеприпасы уже получили, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров",

– рассказал Неижпапа.

Он уверяет, что вооружение, которое уже установили на катерах "Славянск" и "Старобельск", временное.

Экипажи катеров прошли подготовку в США

Уже три экипажа патрульных катеров готовились к работе в Балтиморе.

Будущий отдельный дивизион патрульных катеров базируется в порту Южный. Его предназначением будет обеспечить безопасность мореплавания в ближней морской зоне.

Также дивизион будет охранять и оборонять порты в Черном море, острова Змеиный, защищать коммуникации и торговые пути.

Пятый катер класса Island Украина готовится получить от США уже в ближайшее время. Ему дали имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.

Военная помощь США для Украины

Как заявлял советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Украина может рассчитывать на дополнительную военную помощь от США, если Россия пойдет в наступление. В случае враждебного вторжения Москве также грозят экономические санкции.

9 декабря США в рамках договоренностей о военной помощи передали Украине еще 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также 180 ракет к ним.

В октябре Украина получила партию дополнительной помощи правительства Соединенных Штатов для нужд ВСУ. Она, в частности, включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

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