Як зазначає командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа, Україна готується отримати п'ятий. Наявні катери отримали назви українських міст: "Фастів", "Суми", "Слов'янськ" та "Старобільськ".

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Всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Йдеться про 30-міліметрові гармати та ракети різної дії. Деякі боєприпаси вже отримали, тому наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів",

– розповів Неїжпапа.

Він запевняє, що озброєння, яке вже встановили на катерах "Слов'янськ" і "Старобільськ", тимчасове.

Екіпажі катерів пройшли підготовку у США

Вже три екіпажі патрульних катерів готувалися до роботи у Балтіморі.

Майбутній окремий дивізіон патрульних катерів базується в порту Південний. Його призначенням буде тримати безпеку мореплавання в ближній морській зоні.

Також дивізіон буде охороняти й обороняти порти у Чорному морі, острови Зміїний, захищати комунікації і торгові шляхи.

П'ятий катер класу Island Україна готується отримати від США вже найближчим часом. Йому дали ім'я Героя України прапорщика В'ячеслава Кубрака.

Військова допомога США для України

Як заявляв радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, Україна може розраховувати на додаткову військову допомогу від США, якщо Росія піде в наступ. У випадку ворожого вторгнення Москві також загрожують економічні санкції.

9 грудня США в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також 180 ракет до них.

У жовтні Україна отримала партію додаткової допомоги уряду Сполучених Штатів для потреб ЗСУ. Вона, зокрема, включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння.

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