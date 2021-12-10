Це чергова партія допомоги. І до нового року буде ще одна партія зброї. Про це заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Куди направлять "Джавеліни"

За словами Арестовича, комплекти будуть перебувати на небезпечних напрямках, де саме – вирішить командування Збройних сил. Політик розповів, що частина з них вже перебуває на позиціях.

180 ракет – означають 160 танків російських, які будуть знищені. Це пів танкової дивізії,

– наголосив Арестович.

До речі, журналіст Андрій Цаплієнко спростував заяви про те, що "Джавеліни", які Україна отримала від США, тримають на складах. Як доказ цього, він опублікував світлину з фронту. Він додав, що українські військові готові відбивати російські атаки.

Безпекова допомога від США

У жовтні до України прибула партія додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду США. Вона сягала 60 мільйонів доларів.

Допомога включала боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. Загалом було 3 партії вантажу.

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