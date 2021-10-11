Сума допомоги становить кілька десятків мільйонів доларів. Частина вантажу прибула до аеропорту "Бориспіль" 10 жовтня.

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Україна отримала безпекову допомогу від Штатів

Окрім раніше погодженого обсягу у 250 мільйонів доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 мільйонів доларів,

– розповіли у міністерстві.

Відомо, що допомогу Україна отримала в рамках додаткової безпекової допомоги від уряду США ЗСУ за результатами домовленостей Володимира Зеленського в США у вересні 2021 року.

В Україну прибула допомога зі Штатів / Фото Міноборони

Зверніть увагу! У Міноборони розповіли, що з 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Наприклад, у квітні 2021 року ЗСУ отримали 8 мільйонів доларів допомоги від Штатів.

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