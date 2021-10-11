Сума допомоги становить кілька десятків мільйонів доларів. Частина вантажу прибула до аеропорту "Бориспіль" 10 жовтня.
До теми Нестача понад 7 мільярдів, – заступник міністра оборони про потреби армії
Україна отримала безпекову допомогу від Штатів
Окрім раніше погодженого обсягу у 250 мільйонів доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 мільйонів доларів,
– розповіли у міністерстві.
Відомо, що допомогу Україна отримала в рамках додаткової безпекової допомоги від уряду США ЗСУ за результатами домовленостей Володимира Зеленського в США у вересні 2021 року.
В Україну прибула допомога зі Штатів / Фото Міноборони
Коротко про останні новини щодо потреб армії
- Заступник міністра оборони Олександр Носов під час виступу у Верховній Раді заявив, що вони не повністю виплатили допомогу та винагороди військовослужбовцям. Причина у тому, що бракує коштів. Мовиться про нестачу в 7,1 мільярда гривень.
- Станом на кінець вересня, заборгованість із обов'язкових виплат військовослужбовцям ЗСУ становила майже 1,5 мільярда гривень. Це зумовлено тим, що держава просто виділила мало грошей.
- Проте у міністерстві планували все виплатити вже у жовтні. Тоді повідомляли, що рішення щодо коштів на виплати українським військовим може бути ухвалене вже найближчим часом, адже відповідний законопроєкт перебував у парламенті.