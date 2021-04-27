Сполучені Штати Америки передали Україні безпекову допомогу. Збройні сили отримали допомоги на майже 8 мільярдів доларів.

З 2014 року загалом США виділили понад 2 мільярди доларів. Про це повідомило американське посольство в Україні.

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На що виділили гроші

"США продовжують непохитну підтримку Збройних Cил України шляхом надання допомоги на суму 7,85 мільйонів доларів", – мовиться у повідомленні. Допомогу надали для:

вдосконалення управління і зв'язку;

запасних частин та агрегатів до автомобілів;

медичного обладнання;

тактичного спорядження.



ЗСУ отримали безпекову допомогу від США / Фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine



Україна отримала майже 8 мільярдів гривень / Фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Нагадаємо, що США 20 квітня виділили для України 155 мільйонів доларів на підтримку економіки, боротьбу з корупцією, протидію російській агресії та зміцнення демократії.