Збройні сили України отримали допомогу від США на майже 8 мільярдів доларів
Сполучені Штати Америки передали Україні безпекову допомогу. Збройні сили отримали допомоги на майже 8 мільярдів доларів.
Джерело:Американське посольство в Україні
З 2014 року загалом США виділили понад 2 мільярди доларів. Про це повідомило американське посольство в Україні.
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На що виділили гроші
"США продовжують непохитну підтримку Збройних Cил України шляхом надання допомоги на суму 7,85 мільйонів доларів", – мовиться у повідомленні. Допомогу надали для:
- вдосконалення управління і зв'язку;
- запасних частин та агрегатів до автомобілів;
- медичного обладнання;
- тактичного спорядження.
ЗСУ отримали безпекову допомогу від США / Фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Україна отримала майже 8 мільярдів гривень / Фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Нагадаємо, що США 20 квітня виділили для України 155 мільйонів доларів на підтримку економіки, боротьбу з корупцією, протидію російській агресії та зміцнення демократії.
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