США надали 155 мільйонів доларів на підтримку розвитку України, – посольство
Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток. Виділені 155 мільйонів доларів підуть на підтримку економіки, боротьбу з корупцією, протидію російській агресії та зміцнення демократії.
Джерело:Посольства США в Україні
Гроші спрямують на покращення життя українців. Додаткові ресурси використають у 2021 році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України.
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На розвиток яких сфер спрямують гроші
Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців
На цей напрямок виділять 34 мільйони доларів.
- він передбачає відновлення України після епідемії COVID-19 шляхом покращення якості основних медичних послуг;
- підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, аби сприяти зростанню довіри інвесторів і підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу;
- допомога в розвитку земельного ринку.
Вдосконалення заходів із протидії корупції
На це перебачили 14 мільйонів доларів.
- працюватимуть над підтримкою реформ і забезпеченням захисту антикорупційних інституцій;
- зменшенням корупції у сфері охорони здоров'я і допомогою в закупівлі життєво необхідних ліків для скорочення неофіційних виплат зі сторони пацієнтів;
- підтримкою платформ електронного управління, що спрощують доступ до послуг та оптимізують процес отримання пенсій та допомог.
Протидія російській агресії
На це напрямок виділять 63 мільйони доларів.
- їх планують спрямувати на захист прав людини та доступ до правосуддя постраждалим від російської агресії українцям;
- зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи та зміцнення українських підприємств на сході країни;
- розширення доступу людей до якісної та об'єктивної інформації в для протидії дезінформації.
Зміцнення демократії та врядування
У цю сферу спрямують 44 мільйони доларів.
- передбачає розширення судової реформи;
- зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад;
- заохочення молодіжного лідерства та інновацій.
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