Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток. Виділені 155 мільйонів доларів підуть на підтримку економіки, боротьбу з корупцією, протидію російській агресії та зміцнення демократії.

Гроші спрямують на покращення життя українців. Додаткові ресурси використають у 2021 році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України.

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На розвиток яких сфер спрямують гроші

Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців

На цей напрямок виділять 34 мільйони доларів.

він передбачає відновлення України після епідемії COVID-19 шляхом покращення якості основних медичних послуг;

підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, аби сприяти зростанню довіри інвесторів і підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу;

допомога в розвитку земельного ринку.

Вдосконалення заходів із протидії корупції

На це перебачили 14 мільйонів доларів.

працюватимуть над підтримкою реформ і забезпеченням захисту антикорупційних інституцій;

зменшенням корупції у сфері охорони здоров'я і допомогою в закупівлі життєво необхідних ліків для скорочення неофіційних виплат зі сторони пацієнтів;

підтримкою платформ електронного управління, що спрощують доступ до послуг та оптимізують процес отримання пенсій та допомог.

Протидія російській агресії

На це напрямок виділять 63 мільйони доларів.

їх планують спрямувати на захист прав людини та доступ до правосуддя постраждалим від російської агресії українцям;

зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи та зміцнення українських підприємств на сході країни;

розширення доступу людей до якісної та об'єктивної інформації в для протидії дезінформації.

Зміцнення демократії та врядування

У цю сферу спрямують 44 мільйони доларів.

передбачає розширення судової реформи;

зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад;

заохочення молодіжного лідерства та інновацій.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що США виділять Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів. Ці гроші допоможуть країні зберегти територіальну цілісність та поліпшити оперативну сумісність з НАТО.