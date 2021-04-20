США предоставили 155 миллионов долларов на поддержку развития Украины, – посольство
Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие. Выделенные 155 миллионов долларов пойдут на поддержку экономики, борьбу с коррупцией, противодействие российской агрессии и укрепление демократии.
Источник:Посольство США в Украине
Деньги пойдут на улучшение жизни украинцев. Дополнительные ресурсы используют в 2021 году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины.
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На развитие каких сфер направят деньги
Поддержка роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев
На это направление выделят 34 миллиона долларов.
- оно предусматривает восстановление Украины после эпидемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг;
- повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия инвесторов и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;
- помощь в развитии земельного рынка.
Совершенствование мер по противодействию коррупции
На это предусмотрели 14 миллионов долларов.
- будут работать над поддержкой реформ и обеспечением защиты антикоррупционных институтов;
- уменьшением коррупции в сфере здравоохранения и помощи в закупке жизненно необходимых лекарств для сокращения неофициальных выплат по стороны пациентов;
- поддержкой платформ электронного управления, которые упрощают доступ к услугам и оптимизируют процесс получения пенсий и пособий.
Противодействие российской агрессии
На это направление выделят 63 миллиона долларов.
- их планируют направить на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим от российской агрессии украинцам;
- снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы и укреплению украинских предприятий на востоке страны;
- расширение доступа людей к качественной и объективной информации для противодействия дезинформации.
Укрепление демократии и управления
В эту сферу направят 44 миллиона долларов.
- предусматривает расширение судебной реформы;
- укрепление новообразованных территориальных общин;
- поощрение молодежного лидерства и инноваций.
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