Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие. Выделенные 155 миллионов долларов пойдут на поддержку экономики, борьбу с коррупцией, противодействие российской агрессии и укрепление демократии.

Деньги пойдут на улучшение жизни украинцев. Дополнительные ресурсы используют в 2021 году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины. Читайте также Четкий сигнал Москве: в США рассмотрят законопроект о военной помощи Украине На развитие каких сфер направят деньги Поддержка роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев На это направление выделят 34 миллиона долларов. оно предусматривает восстановление Украины после эпидемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг;

повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия инвесторов и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;

помощь в развитии земельного рынка. Совершенствование мер по противодействию коррупции На это предусмотрели 14 миллионов долларов. будут работать над поддержкой реформ и обеспечением защиты антикоррупционных институтов;

уменьшением коррупции в сфере здравоохранения и помощи в закупке жизненно необходимых лекарств для сокращения неофициальных выплат по стороны пациентов;

поддержкой платформ электронного управления, которые упрощают доступ к услугам и оптимизируют процесс получения пенсий и пособий. Противодействие российской агрессии На это направление выделят 63 миллиона долларов. их планируют направить на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим от российской агрессии украинцам;

снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы и укреплению украинских предприятий на востоке страны;

расширение доступа людей к качественной и объективной информации для противодействия дезинформации. Укрепление демократии и управления В эту сферу направят 44 миллиона долларов. предусматривает расширение судебной реформы;

укрепление новообразованных территориальных общин;

поощрение молодежного лидерства и инноваций. Обратите внимание! Ранее стало известно, что США выделят Украине военную помощь в размере 125 миллионов долларов. Эти деньги помогут стране сохранить территориальную целостность и улучшить оперативную совместимость с НАТО.