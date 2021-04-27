Соединенные Штаты Америки передали Украине помощь по безопасности. Вооруженные силы получили пособия на почти 8 миллиардов долларов.

С 2014 года в целом США выделили более 2 миллиардов долларов. Об этом сообщило американское посольство в Украине.

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На что выделили деньги

"США продолжают непоколебимую поддержку Вооруженных Сил Украины путем оказания помощи на сумму 7,85 миллиона долларов", – говорится в сообщении. Помощь оказали для:

совершенствования управления и связи;

запасных частей и агрегатов к автомобилям;

медицинского оборудования;

тактического снаряжения.



ВСУ получили помощь по безопасности от США / Фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine



Украина получила почти 8 миллиардов гривен / Фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Напомним, что США 20 апреля выделили для Украины 155 миллионов долларов на поддержку экономики, борьбу с коррупцией, противодействие российской агрессии и укрепление демократии.