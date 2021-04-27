Вооруженные силы Украины получили помощь от США на почти 8 миллиардов долларов
Соединенные Штаты Америки передали Украине помощь по безопасности. Вооруженные силы получили пособия на почти 8 миллиардов долларов.
Источник:Американское посольство в Украине
С 2014 года в целом США выделили более 2 миллиардов долларов. Об этом сообщило американское посольство в Украине.
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На что выделили деньги
"США продолжают непоколебимую поддержку Вооруженных Сил Украины путем оказания помощи на сумму 7,85 миллиона долларов", – говорится в сообщении. Помощь оказали для:
- совершенствования управления и связи;
- запасных частей и агрегатов к автомобилям;
- медицинского оборудования;
- тактического снаряжения.
ВСУ получили помощь по безопасности от США / Фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Украина получила почти 8 миллиардов гривен / Фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Напомним, что США 20 апреля выделили для Украины 155 миллионов долларов на поддержку экономики, борьбу с коррупцией, противодействие российской агрессии и укрепление демократии.
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