В Вооруженных силах Украины под руководством главнокомандующего Руслана Хомчака начался оперативно-стратегический сбор с руководящим составом. В мероприятии также принимают участие представители вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов относительно планирования и применения сил обороны.

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Кто участвует в сборе

высшее военно-политическое руководство государства;

представители центральных органов власти и сил обороны;

представители вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров;

ведущие эксперты в области национальной безопасности.

Какова цель оперативно-стратегического сбора ВСУ

углубление знаний участников по вопросам военного искусства;

организация и проведение мероприятий подготовки войск с учетом военных угроз национальной безопасности Украины;

обмен опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров.

Во время мероприятия руководящий состав Вооруженных сил и других военных формирований рассмотрит основные положения новых доктринальных документов, которые разработаны и внедрены с учетом стандартов НАТО.

Учитывая агрессивную политику России, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор – это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВСУ, которая обеспечила бы суверенитет и территориальную целостность Украины,

– отметил начальник Генштаба Сергей Корнийчук.

Напомним, Владимир Зеленский 27 апреля начал рабочую поездку в Херсонскую область. В Херсоне он проведет совещание относительно ситуации по безопасности возле границ Украины.

Обратите внимание! Страны НАТО помогают ВСУ осваивать стандарты и лучшие практики Альянса. В Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине недавно состоялась очередная ротация американских военных.