ВСУ проводят оперативный сбор руководства с участием НАТО
В Вооруженных силах Украины под руководством главнокомандующего Руслана Хомчака начался оперативно-стратегический сбор с руководящим составом. В мероприятии также принимают участие представители вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров.
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов относительно планирования и применения сил обороны.
Читайте также Обучение ВСУ продолжается: фото с масштабных тренировок украинской пехоты
Кто участвует в сборе
- высшее военно-политическое руководство государства;
- представители центральных органов власти и сил обороны;
- представители вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров;
- ведущие эксперты в области национальной безопасности.
Какова цель оперативно-стратегического сбора ВСУ
- углубление знаний участников по вопросам военного искусства;
- организация и проведение мероприятий подготовки войск с учетом военных угроз национальной безопасности Украины;
- обмен опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров.
Во время мероприятия руководящий состав Вооруженных сил и других военных формирований рассмотрит основные положения новых доктринальных документов, которые разработаны и внедрены с учетом стандартов НАТО.
Учитывая агрессивную политику России, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор – это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВСУ, которая обеспечила бы суверенитет и территориальную целостность Украины,
– отметил начальник Генштаба Сергей Корнийчук.
Напомним, Владимир Зеленский 27 апреля начал рабочую поездку в Херсонскую область. В Херсоне он проведет совещание относительно ситуации по безопасности возле границ Украины.
Поделиться новостью