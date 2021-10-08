Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов під час виступу у Верховній Раді. За його словами, щоб здійснювати виплати, міністерство економить на преміях керівництву.

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"Загалом у нас є нестача в грошах Міноборони 7,1 мільярда гривень", – підкреслив Носов.

Виплати військовослужбовцям

Посадовець зазначив, що для виплат винагород військовослужбовцям економлять також гроші на закупівлі пального. Для повної виплати усіх сум, очікують на внесення відповідних змін до закону про бюджет на 2021 рік.

Заступник міністра оборони зауважив, що грошові нагороди за вересень 2021 року виплатили у повному обсязі. Винагороди за участь у бойових діях у зоні проведення Операції об'єднаних сил цілком виплатили за серпень. Є заборгованість по виплаті одноразових допомог у розмірі 2,1 мільярда гривень.

У відповідь на запитання про призначення в тилових підрозділах, які ймовірно відбуваються з порушеннями, Носов акцентував, що не може відповісти. Однак наголосив, що існує чіткий наказ міністра, який забороняє призначати на керівні посади осіб, які не мають вищої стратегічної освіти.

Виступ заступника міністра оборони: дивіться відео з Верховної Ради

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