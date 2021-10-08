Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Носов во время выступления в Верховной Раде. По его словам, чтобы осуществлять выплаты, министерство экономит на премиях руководству.

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"В целом у нас есть недостаток в деньгах Минобороны 7,1 миллиарда гривен", – подчеркнул Носов.

Выплаты военнослужащим

Чиновник отметил, что для выплат вознаграждений военнослужащим экономят также деньги на закупке топлива. Для полной выплаты всех сумм, ожидают внесения соответствующих изменений в закон о бюджете на 2021 год.

Заместитель министра обороны отметил, что денежные награды за сентябрь 2021 года выплатили в полном объеме. Вознаграждения за участие в боевых действиях в зоне проведения Операции объединенных сил полностью выплатили за август. Есть задолженность по выплате единовременных пособий в размере 2,1 миллиарда гривен.

В ответ на вопрос о назначении в тыловых подразделениях, которые предположительно происходят с нарушениями, Носов акцентировал, что не может ответить. Однако отметил, что существует четкий приказ министра, который запрещает назначать на руководящие должности лиц, не имеющих высшего стратегического образования.

Выступление заместителя министра обороны: смотрите видео из Верховной Рады

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