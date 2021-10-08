Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Носов во время выступления в Верховной Раде. По его словам, чтобы осуществлять выплаты, министерство экономит на премиях руководству.
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"В целом у нас есть недостаток в деньгах Минобороны 7,1 миллиарда гривен", – подчеркнул Носов.
Выплаты военнослужащим
Чиновник отметил, что для выплат вознаграждений военнослужащим экономят также деньги на закупке топлива. Для полной выплаты всех сумм, ожидают внесения соответствующих изменений в закон о бюджете на 2021 год.
Заместитель министра обороны отметил, что денежные награды за сентябрь 2021 года выплатили в полном объеме. Вознаграждения за участие в боевых действиях в зоне проведения Операции объединенных сил полностью выплатили за август. Есть задолженность по выплате единовременных пособий в размере 2,1 миллиарда гривен.
В ответ на вопрос о назначении в тыловых подразделениях, которые предположительно происходят с нарушениями, Носов акцентировал, что не может ответить. Однако отметил, что существует четкий приказ министра, который запрещает назначать на руководящие должности лиц, не имеющих высшего стратегического образования.
Выступление заместителя министра обороны: смотрите видео из Верховной Рады
Долги Минобороны защитникам Украины: что известно
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в сентябре 2021 года сообщила о многочисленных обращениях военнослужащих. Участникам ООС задолжали выплаты на 1,46 миллиарда гривен.
- В то же время нардеп Роман Костенко заявил, что на счетах Минобороны остались неиспользованные почти 15 миллиардов гривен.
- Кабмин принял расходы на сектор безопасности и обороны в проект госбюджета на 2022 год. По словам Дениса Шмыгаля туда направили 5,95% ВВП государства.