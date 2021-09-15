Об этом премьер-министр сообщил во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 15 сентября.

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5,95% ВВП в проект Госбюджета-2022 направлены на сектор безопасности и обороны,

- отметил политик.

Денежное обеспечение украинских военных увеличили на 7,7 миллиарда гривен.

Также выделили рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники.

"Кроме этого, 5,5 миллиарда гривен предлагаем выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц", – добавил Денис Шмыгаль.

Доплаты военным пенсионерам в бюджете предусмотрено на 10,6 миллиарда гривен.



Кабмин принял расходы на безопасность и оборону в проект Госбюджета-2022 / Скриншот с видео



Кабмин принял расходы на безопасность и оборону в проект Госбюджета-2022 / Скриншот с видео

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