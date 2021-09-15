Про це прем'єр-міністр повідомив під засідання уряду, яке відбулося у середу, 15 вересня.
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5,95% ВВП у проєкті Держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони,
– зазначив політик.
- Грошове забезпечення українських військових збільшили на 7,7 мільярда гривень.
- Також виділили рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки.
"Окрім цього, 5,5 мільярда гривень пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", – додав Денис Шмигаль.
- Доплати військовим пенсіонерам у бюджеті передбачено 10,6 мільярда гривень.
Кабмін ухвалив видатки на безпеку й оборону в проєкті Держбюджету-2022 / Скриншот з відео
Уряд ухвалив видатки на безпеку й оборону в проєкті Держбюджету-2022 / Скриншот з відео
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