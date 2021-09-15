Про це прем'єр-міністр повідомив під засідання уряду, яке відбулося у середу, 15 вересня.

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5,95% ВВП у проєкті Держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони,

– зазначив політик.

Грошове забезпечення українських військових збільшили на 7,7 мільярда гривень.

Також виділили рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки.

"Окрім цього, 5,5 мільярда гривень пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", – додав Денис Шмигаль.

Доплати військовим пенсіонерам у бюджеті передбачено 10,6 мільярда гривень.



Кабмін ухвалив видатки на безпеку й ​оборону в проєкті Держбюджету-2022 / Скриншот з відео



Уряд ухвалив видатки на безпеку й ​оборону в проєкті Держбюджету-2022 / Скриншот з відео

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