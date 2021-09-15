Перед тим провели низку випробувань. Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що станція буде очима дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1".

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Що відомо про "Фенікс-1"

Таран наголосив, що це сучасна розробка, яка дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати держналежність, класи та типи повітряних об'єктів.

Завдяки з'єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі,

– сказав міністр.

Отриману зі станції інформацію передають на пункт бойового управління. Таким чином це дозволить застосовувати підрозділи зенітних ракетних комплексів "Бук-М1" ефективніше.



Радіолокаційна станція "Фенікс-1" / Фото Міноборони Радіолокаційна станція "Фенікс-1" / Фото Міноборони

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