Перед тим провели низку випробувань. Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що станція буде очима дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1".
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Що відомо про "Фенікс-1"
Таран наголосив, що це сучасна розробка, яка дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати держналежність, класи та типи повітряних об'єктів.
Завдяки з'єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі,
– сказав міністр.
Отриману зі станції інформацію передають на пункт бойового управління. Таким чином це дозволить застосовувати підрозділи зенітних ракетних комплексів "Бук-М1" ефективніше.
Радіолокаційна станція "Фенікс-1" / Фото Міноборони
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