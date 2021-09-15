Перед тем провели ряд испытаний. Министр обороны Андрей Таран отметил, что станция будет глазами дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1".

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Что известно о "Фениксе-1"

Таран отметил, что это современная разработка, которая позволяет автоматизировано обнаруживать и распознавать госпринадлежность, классы и типы воздушных объектов.

Благодаря совмещению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели,

– сказал министр.

Полученную со станции информацию передают на пункт боевого управления. Таким образом это позволит применять подразделения зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" эффективнее.

Радиолокационная станция "Феникс-1" / Фото Минобороны

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