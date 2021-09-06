О помощи Украине от США сообщил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм на брифинге по результатам встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

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Детали военной помощи США

Наш сигнал – мы согласны с теми, кто говорит, что Америка должна делать больше, и мы будем делать больше. Мы будем прилагать усилия для увеличения вашего потенциала возможностей противовоздушной обороны, в которых вы нуждаетесь,

– отметил Грэм.

Он также заверил, что Вашингтон будет помогать модернизировать Военно-Морские силы Украины, пытаться предоставлять больше "Джавелинов". "Мы намерены увеличить цену, которую Россия будет платить за свою агрессию", – подчеркнул сенатор.

Грэм также отметил, что США не хотят конфликта, однако стремятся достичь дипломатического разрешения. "Но единственный язык, который понимает Путин – это язык силы. Мы надеемся сделать Украину сильнее в военном плане, экономическом", – подытожил он.

Сенатор добавил, что лучшее, что может произойти между Соединенными Штатами и Украиной – это соглашение о создании свободной экономической зоны между странами.

Результаты встречи Зеленского и Байдена

Грэм рассказал, что встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме была "сильным сигналом важности отношений стран, потому что это произошло во время афганского кризиса".

"После того, что произошло в Афганистане, для меня важно показать нашим друзьям, что Америка – надежный союзник. Лучший способ сделать это – решительно поддерживать Украину, оказывая необходимую вам помощь", – убежден он.

Сенатор считает, что это является сигналом для Путина о том, что Украина никогда не вернется под его иго.

Визит американских сенаторов в Киев: что известно

Вместе с Грэмом, который представляет Южную Каролину, Украину посетили сенаторы от Республиканской партии Джон Баррассо (Вайоминг), Бен Сассо (Небраска), Томми Тубервиль (Алабама), конгрессмен от Республиканской партии Уильям Тиммонс (Южная Каролина).

Они провели встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой Минобороны Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.