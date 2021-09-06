После встречи с украинским лидером в Офисе Президента конгрессмены вышли к журналистам.

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Всего в Украину прибыли 5 конгрессменов-республиканцев. Для некоторых это уже не первый визит в нашу страну. Они подчеркнули, что в Сенате и Конгрессе США иногда существуют недоразумения, но когда говорится об Украине, их позиция едина.

Это мой пятый визит в Украину. Мы здесь, как ваши друзья. И Сенат, и Конгресс, мы поддерживаем вас, как друзья. Мы верим в вас и ваше будущее, мы будем бок о бок в борьбе за вашу свободу,

– сказал республиканец Джон Баррассо.



Американские конгрессмены прибыли в Киев / Фото Марианны Черкасец (24 канал)

О чем говорили конгрессмены

Во время встречи с президентом Украины и министром обороны члены американской делегации выразили поддержку ВСУ. Также они подчеркнули, что Украина нуждается в дополнительной обороне.

В американском Сенате существует двухпартийная поддержка Украины, мы поддерживаем украинский народ, поддерживаем вас в борьбе с Россией,

– отметил член делигации Бен Сасси.

Он добавил, что мир находится на стороне Украины. Республиканец Уильям Тиммонс подчеркнул, что украинцы могут положиться на США. Ведь американцы, по его словам, хотят того же, чего и украинцы – свободы, экономического процветания и безопасности.

Интересно! Визит республиканцев происходит всего через несколько дней после того, как Зеленский посетил США с рабочим визитом.

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