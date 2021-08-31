Машину доопрацювали під технічне завдання. "Сайгак" адаптували для використання українськими військовими.

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Як створювали авто

Машину створили з урахуванням досвіду країн Східної Європи, що проводять заміну УАЗів. При розробці брали до уваги побажання військових, які використовують техніку в зоні проведення ООС.

"Сайгак" розробили в партнерстві з чеською компанією Glomex. До 1 вересня мали надати Міноборони дослідний зразок і провести заводські випробування.

Проблема в тому, що методик та програм для проведення заводських випробувань в нас немає – Міноборони їх досі не надали. Проте ми готові виходити на державні випробування, адже наш "Сайгак" відповідає стандартам НАТО,

– зазначають в "Українській бронетехніці".

Скільки позашляховиків потрібно для армії

Фахівці стверджують, що потреба ЗСУ у нових позашляховиках сягає тисяч одиниць.

Такі ж машини знайдуть застосування в Нацгвардії, Держприкордонслужбі та Держслужбі з надзвичайних ситуацій.