Машину доопрацювали під технічне завдання. "Сайгак" адаптували для використання українськими військовими.
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Як створювали авто
Машину створили з урахуванням досвіду країн Східної Європи, що проводять заміну УАЗів. При розробці брали до уваги побажання військових, які використовують техніку в зоні проведення ООС.
"Сайгак" розробили в партнерстві з чеською компанією Glomex. До 1 вересня мали надати Міноборони дослідний зразок і провести заводські випробування.
Проблема в тому, що методик та програм для проведення заводських випробувань в нас немає – Міноборони їх досі не надали. Проте ми готові виходити на державні випробування, адже наш "Сайгак" відповідає стандартам НАТО,
– зазначають в "Українській бронетехніці".
Скільки позашляховиків потрібно для армії
Фахівці стверджують, що потреба ЗСУ у нових позашляховиках сягає тисяч одиниць.
Такі ж машини знайдуть застосування в Нацгвардії, Держприкордонслужбі та Держслужбі з надзвичайних ситуацій.