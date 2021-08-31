Як інформують у Головному управлінні розвідки, посилення переважно стосується з'єднань та частин 1 і 2 армійських корпусів російських окупаційних військ.

До теми Ворог продовжує вбивати найкращих синів України: втрати на Донбасі у серпні

Аби приховати майно та техніку, окупанти використовують неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Що завезли з Росії на Донбас у серпні:

броньовану техніку, після проведення ремонту на підприємствах Росії;

понад 6 тисяч тонн пального;

протитанкові керовані ракети;

протитанкові та протипіхотні міни;

снайперські комплекси;

набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Ворог міняє свою тактику на Донбасі

Зазначимо, що нещодавно ворог змінив тактику на Донбасі. Про це розповів військовий волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Він зауважив, що кількість обстрілів зросла з 3 – 7 до часом більше ніж 10 – 20.

Римарук каже, що така ситуація може продовжитись до кінця жовтня. Також окупанти посилено використовують розвідку.

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Зверніть увагу! Нещодавно ОБСЄ повідомила про те, що російські танки вкотре помітили на території Донбасу. Військову техніку зняли з допомогою безпілотників. Великокаліберні озброєння розташовані на відстані менше ніж 25 кілометрів від лінії зіткнення.

