Как информируют в Главном управлении разведки, усиление преимущественно касается соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов российских оккупационных войск.

К теме Враг продолжает убивать лучших сыновей Украины: потери на Донбассе в августе

Чтобы скрыть имущество и технику, оккупанты используют неконтролируемые Украиной участки границы.

Что завезли из России на Донбасс в августе:

бронированную технику, после проведения ремонта на предприятиях России;

более 6 тысяч тонн горючего;

противотанковые управляемые ракеты;

противотанковые и противопехотные мины;

снайперские комплексы;

патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Враг меняет свою тактику на Донбассе

Отметим, что недавно враг изменил тактику на Донбассе. Об этом рассказал военный волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук. Он отметил, что количество обстрелов выросло с 3 – 7 к времени более чем 10 – 20.

Римарук говорит, что такая ситуация может продлиться до конца октября. Также оккупанты усиленно используют разведку.

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Обратите внимание! Недавно ОБСЕ сообщила о том, что российские танки в очередной раз заметили на территории Донбасса. Военную технику сняли с помощью беспилотников. Крупнокалиберные вооружения расположены на расстоянии менее чем 25 километров от линии соприкосновения.

