О потерях Украины на фронте рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что только накануне на Донбассе погиб украинский воин. Еще двое получили ранения.

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Денисова призвала международное сообщество повлиять на ситуацию

Призываю международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора следовать полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения и норм международного гуманитарного права,

– написала Денисова.

30 августа вражеский обстрел оборвал жизнь 27-летнего Романа Задорожного. Украинский защитник был родом из Львовской области.

30 августа на Донбассе погиб Роман Задорожный

Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, которая дислоцируется в Яворове. У бойца осталась мама, сестры и братья.

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Обратите внимание! Несмотря на все заверения Кремля, что "ихтамнет", ОБСЕ продолжает фиксировать российские танки на временно оккупированные территории Донбасса. Военную технику зафиксировали с помощью беспилотников.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Печальная весть с фронта – враг продолжает убивать лучших сынов Украины.

Накануне в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ, погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травмы.

В течение августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а раненым желаю скорейшего выздоровления.

Призываю международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора следовать полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения и норм международного гуманитарного права.