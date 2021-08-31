На местном так называемом телеканале на эту тему самостоятельно сняли сюжет. Об этом рассказал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

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В оккупированном Донецке вечером не ездит транспорт

Захватив Донецк, деграданты превратили город в с***ый колхоз, где в 21:00 уже не ходит транспорт,

– написал журналист.

Он также добавил: "Сколько бы российская пропаганда не рассказывала о карателях и фашистах, а факт остается фактом – при Украине город жил!". Объяснил, что сейчас его убивают те, кто называет себя его защитниками.

Более того, журналист показал сюжет местного телеканала, где рассказывают о проблеме.

Жители сами на камеру признают:

"Мы не можем выехать с работы, б**н, домой";

"Вечером отсюда уже в 7 часов не едут (маршрутки – 24 канал);

"К примеру, 20-ка – до 7 часов... Ну в половине восьмого – последняя";

"Автобусы до 9, возможностей ноль".

В оккупированном Донецке вечером не ездит общественный транспорт: смотрите видео

Казанский объяснил, что этот репортаж надо показывать на нашем телевидении.

"Чтобы жители Харькова, Запорожья, Одессы смотрели и понимали, какую жизнь им готовили в 2014 году. И от чего их защитили "радикалы" и "бандеровцы", – написал представитель Украины в ТКГ.

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