На местном так называемом телеканале на эту тему самостоятельно сняли сюжет. Об этом рассказал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.
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В оккупированном Донецке вечером не ездит транспорт
Захватив Донецк, деграданты превратили город в с***ый колхоз, где в 21:00 уже не ходит транспорт,
– написал журналист.
Он также добавил: "Сколько бы российская пропаганда не рассказывала о карателях и фашистах, а факт остается фактом – при Украине город жил!". Объяснил, что сейчас его убивают те, кто называет себя его защитниками.
Более того, журналист показал сюжет местного телеканала, где рассказывают о проблеме.
Жители сами на камеру признают:
- "Мы не можем выехать с работы, б**н, домой";
- "Вечером отсюда уже в 7 часов не едут (маршрутки – 24 канал);
- "К примеру, 20-ка – до 7 часов... Ну в половине восьмого – последняя";
- "Автобусы до 9, возможностей ноль".
В оккупированном Донецке вечером не ездит общественный транспорт: смотрите видео
Казанский объяснил, что этот репортаж надо показывать на нашем телевидении.
"Чтобы жители Харькова, Запорожья, Одессы смотрели и понимали, какую жизнь им готовили в 2014 году. И от чего их защитили "радикалы" и "бандеровцы", – написал представитель Украины в ТКГ.
Коротко о последних действиях боевиков
- 28 августа боевики обстреляли Авдеевку, в результате чего были ранены 8 украинских бойцов. В течение 29 – 30 августа обстрелы продолжались. За это время боевики ранили 3 военных, а один – погиб.
- 30 августа ОБСЕ вновь зафиксировала российские танки на временно оккупированной территории Донецка. Они всего в 25 километрах от линии соприкосновения. Военную технику удалось увидеть с помощью беспилотников.
- В то же время представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Владимир Путин не хочет, чтобы США помогали Украине.