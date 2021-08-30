Спикер сейчас находится в районе Операции Объединенных сил с рабочим визитом. Он ознакомился с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на передовой.

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Украина не будет молчать на обстрелы

Председатель Верховной Рады отметил, что в последнее время на Донбассе наблюдается обострение, которое "делают пророссийские боевики".

Нардеп отметил, что недавние обстрелы города Авдеевка являются серьезным нарушением договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса, но только Украина выполняет свои обязательства.

Но мы точно не будем молчать и будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан, которые вынуждены жить в таких условиях. Все, что будет зависеть от нас, от военно-гражданской администрации, я уверен мы выполним,

– сказал Дмитрий Разумков.

Спикер добавил, что Киев готов обеспечить работу КПВВ на Донбассе, но боевики на неподконтрольной территории заблокировали пункты пропуска.



Разумков приехал на Донбасс / Фото Верховной Рады

Обострение на Донбассе: что известно

Утром 28 августа оккупанты обстреляли прифронтовую Авдеевку, открыв огонь из запрещенного оружия по жилым районам города.

В результате атак наемников России ранения различной степени тяжести получили 8 защитников Украины, в каком они состоянии – неизвестно.

В украинской делегации в ТКГ обстрелы со стороны боевиков объясняют предстоящей встречей Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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