Во время обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 миллиметров. Это, напоминают в ТКГ, запрещено Минскими соглашениями.

Кстати После обстрелов Авдеевки зону ООС собирается посетить Разумков

Пострадали 8 воинов ВСУ

Сокрушительный обстрел Авдеевки российские оккупанты нанесли утром 28 августа. Сначала сообщалось о трех раненых, однако их оказалось втрое больше. К сожалению, ранения различной степени получили 8 военных. В ТКГ не сообщают о том, в каком состоянии сейчас пострадавшие.

В ответ на вражеское наступление СЦКК требовал прекратить огонь. Впоследствии огнем ответили и украинские военные.

В украинской делегации подчеркнули, что Россия пытается спровоцировать Украину на неадекватный ответ. Цель оккупантов – создать напряжение, и даже сорвать переговоры Зеленского и Байдена.

Внеочередного заседания подгрупп не планируют

Из-за возникшего напряжения на фронте ТКГ не планирует собираться вне очереди в формате подгрупп. Дело в категоричности позиций России, которая на такие инициативы отвечает отказом.

В ТКГ отмечают, что уже дважды получали отказ в заседании, когда инициировали их после гибели и ранения наших военнослужащих.

Сокрушительный обстрел Авдеевки 28 августа: главное

В субботу, 28 августа, враг атаковал из запрещенного вооружения жилые районы прифронтовой Авдеевки. Огонь вели со стороны Макеевской объездной.

Противник открывал огонь из минометров калибра 120 миллиметов и артиллерии 122 калибра.

Местные жители отмечают: не видели таких мощный обстрелов с 2017 года. В жилых районах повреждены дома и инфраструктура.

К счастью, пострадавших среди местного населения нет.

Укрзализныця ради безопасности пассажиров и железнодорожников прекратила курсирование поездов до Авдеевки.

Полный текст публикации пресс-службы украинской делегации в ТКГ

Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих. В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями.

На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ.

Задачей противника является спровоцировать нас на неадекватный ответ, а затем на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать соответствующие переговоры Президента Украины с Президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в таком урегулировании.

По линии ТКГ и МИД соответствующие ноты направлены в ОБСЕ.

Созыва внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова "нет", уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения военнослужащих.

Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита Президента В. Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми.

Украинская делегация напоминает российским оккупантам, что соглашение о прекращении огня от 22 июля 2020 года, предусматривает (в соответствии с пунктом "е") разрешение на открытие огня в ответ.