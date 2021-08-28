В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии 122 калибра. Пострадавших среди местного населения нет.
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Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности российских оккупантов в дальнейшем обострении конфликта и сознательное нежелание придерживаться Минских договоренностей относительно режима прекращения огня,
– отметили украинской военные.
Действия врага также являются нарушением международного гуманитарного права, что несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и значительный материальный ущерб местным жителям.
- На обстрел наемников России наши воины дали адекватный ответ, прекратив огневую активность агрессора.
Последствия обстрелов Авдеевки
В соцсетях очевидцы пишут, что "не помнят таких "прилетов" с 2017".
Я думал, придется менять окна,
– добавил один из пользователей.
Оккупанты обстреляли жилые районы Авдеевки / Коллаж 24 канала
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