В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии 122 калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

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Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности российских оккупантов в дальнейшем обострении конфликта и сознательное нежелание придерживаться Минских договоренностей относительно режима прекращения огня,

– отметили украинской военные.

Действия врага также являются нарушением международного гуманитарного права, что несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и значительный материальный ущерб местным жителям.

На обстрел наемников России наши воины дали адекватный ответ, прекратив огневую активность агрессора.

Последствия обстрелов Авдеевки

В соцсетях очевидцы пишут, что "не помнят таких "прилетов" с 2017".

Я думал, придется менять окна,

– добавил один из пользователей.



Оккупанты обстреляли жилые районы Авдеевки / Коллаж 24 канала

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