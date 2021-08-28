Российские наемники стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Наши воины открыли ответный огонь.
В каком состоянии военные
Трем бойцам оказали первую помощь. После того военных отвезли в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.
Вероятно, военные пострадали возле Авдеевки. Ведь именно ее российские наемники обстреливали утром 28 августа.
После того как Вооруженные силы Украины предоставили боевикам ответ, те прекратили огонь. Ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил контролируют наши военные, а о нарушениях уже сообщили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обострение ситуации на Донбассе
- 27 августа на востоке Украины боевики убили украинского защитника. Сейчас имя воина неизвестно.
- Утром 28 августа оккупанты масштабно обстреляли прифронтовую Авдеевку. Они открыли огонь из запрещенного оружия по инфраструктуре города. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
- От взрывов снарядов над Авдеевкой поднялся густой дым, а звуки выстрелов были слышны по всему городу. Местные жители признались, что не помнят такого еще с 2017 года.
- Из-за этого Укрзализныця ограничила движение поездов до 30 августа включительно. Теперь поезда №136 Киев – Авдеевка, №826 Днепр – Авдеевка будут ехать в Покровск, а все пригородные поезда будут останавливаться на станции Очеретино.
- По факту обстрелов в полиции открыли уголовное дело.
Полный текст публикации ОТГ "Восток" в фейсбуке:
Сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз продолжают нарушать режим прекращения огня и осуществляют обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Наши воины предоставили адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.