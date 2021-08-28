Російські найманці стріляли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Наші воїни відкрили вогонь у відповідь.
До теми Через обстріл Авдіївки Укрзалізниця обмежила рух поїздів
У якому стані військові
Трьом бійцям надали першу допомогу. Після того їх відвезли у лікарню. Наразі воїни перебувають у задовільному стані.
Ймовірно, військові постраждали біля Авдіївки. Адже саме її російські найманці обстрілювали зранку 28 серпня.
Після того, як Збройні сили України надали бойовикам відповідь, ті припинили вогонь. Ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил контролюють наші військові, а про порушення вже повідомили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
Загострення ситуації на Донбасі
- 27 серпня на Сході України бойовики вбили українського захисника. Наразі ім'я воїна невідоме.
- Зранку 28 серпня окупанти масштабно обстріляли прифронтову Авдіївку. Вони відкрили вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.
- Від вибухів снарядів над Авдіївкою піднявся густий дим, а звуки пострілів було чути по всьому місту. Місцеві мешканці зізналися, що не пам'ятають такого ще з 2017 року.
- Через це Укрзалізниця обмежила рух поїздів до 30 серпня включно. Тепер потяги №136 Київ – Авдіївка, №826 Дніпро – Авдіївка їхатимуть до Покровська, а усі приміські поїзди зупинятимуться на станції Очеретине.
- За фактом обстрілів у поліції відкрили кримінальну справу.
Повний текст публікації ОТУ "Схід" у фейсбуці:
Сьогодні, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре продовжують порушувати режим припинення вогню та здійснюють обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний.
Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.