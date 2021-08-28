Російські найманці стріляли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Наші воїни відкрили вогонь у відповідь.

До теми Через обстріл Авдіївки Укрзалізниця обмежила рух поїздів

У якому стані військові

Трьом бійцям надали першу допомогу. Після того їх відвезли у лікарню. Наразі воїни перебувають у задовільному стані.

Ймовірно, військові постраждали біля Авдіївки. Адже саме її російські найманці обстрілювали зранку 28 серпня.

Після того, як Збройні сили України надали бойовикам відповідь, ті припинили вогонь. Ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил контролюють наші військові, а про порушення вже повідомили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Зверніть увагу! Зранку 28 серпня на Донбасі постраждав ще один військовий. Його відвезли у лікарню. На щастя, воїн у задовільному стані.

Загострення ситуації на Донбасі

27 серпня на Сході України бойовики вбили українського захисника. Наразі ім'я воїна невідоме.

Зранку 28 серпня окупанти масштабно обстріляли прифронтову Авдіївку. Вони відкрили вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Від вибухів снарядів над Авдіївкою піднявся густий дим, а звуки пострілів було чути по всьому місту. Місцеві мешканці зізналися, що не пам'ятають такого ще з 2017 року.

Через це Укрзалізниця обмежила рух поїздів до 30 серпня включно. Тепер потяги №136 Київ – Авдіївка, №826 Дніпро – Авдіївка їхатимуть до Покровська, а усі приміські поїзди зупинятимуться на станції Очеретине.

За фактом обстрілів у поліції відкрили кримінальну справу.

Повний текст публікації ОТУ "Схід" у фейсбуці:

Сьогодні, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре продовжують порушувати режим припинення вогню та здійснюють обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.