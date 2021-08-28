Что известно о ранении бойца
Российские наемники обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате один военный получил проникающее осколочное ранение.
Воину оперативно оказали первую помощь, а после этого отправили в больницу. Он находится в удовлетворительном состоянии.
На обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ. Они прекратили огневую активность врага,
– рассказали в штабе ОТГ "Восток".
О нарушении режима тишины Украина уже сообщила специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Потери на Донбассе: последние новости
- С начала августа на территории проведения Операции Объединенных сил погибли 6 наших защитников. С начала года – по меньшей мере 54.
- 22 августа вражеский снайпер попал в Юрия Михайлова, который служил в 28-й отдельной механизированной бригаде.
- 23 августа свою жизнь за Украину отдал 38-летний Александр Аксенов из Борисполя Киевской области. Он был младшим сержантом в 131-м отдельном разведывательном батальоне.
- На День Независимости на Донбассе пал старший сержант Вячеслав Питько. Без отца осталась 10-летняя девочка.
- 27 августа погиб еще один наш защитник. Имя героя пока неизвестно.
Полный текст публикации ОТГ "Восток" в фейсбуке:
Сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники дали адекватный ответ, прекратив огневую активность врага.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.