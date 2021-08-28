Что известно о ранении бойца

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате один военный получил проникающее осколочное ранение.

Воину оперативно оказали первую помощь, а после этого отправили в больницу. Он находится в удовлетворительном состоянии.

На обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ. Они прекратили огневую активность врага,

– рассказали в штабе ОТГ "Восток".

О нарушении режима тишины Украина уже сообщила специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Полный текст публикации ОТГ "Восток" в фейсбуке:

Сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники дали адекватный ответ, прекратив огневую активность врага.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.